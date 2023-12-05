Ростовские власти ответили на сообщения о взрыве в Таганроге

Таганрог (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

На территории Ростовской области не зафиксировано никаких происшествий, заявили РБК в пресс-службе губернатора региона, комментируя сообщения о взрыве в Таганроге.

«По данным ЕДДС [Единой диспетчерской службы], происшествий на территории Ростовской области не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе.

Ранее издание «МК» со ссылкой на местных жителей сообщило, что в Таганроге около 10:30 раздался мощный взрыв. Его слышали в Западном, Северном районах города, в военном городке, а также на улицах Циолковского, Ломоносова и в Добролюбовском переулке.

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Ударной волной выбила окна в здании в Гоголевском переулке, осколки посыпались на тротуар. Об этом же пишет Rostov Gazeta по ссылкой на сообщения горожан в соцсетях. По данным издания, взрыв также слышали жители Азовского района.

РБК обратился за комментарием в администрацию Таганрога и в региональное МВД.