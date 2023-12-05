В Петербурге девочка напоролась легким на вязальную спицу

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В санкт-петербургскую детскую больницу № 2 Святой Марии Магдалины поступила девочка, чье легкое проткнула вязальная спица, сообщили РБК в лечебном учреждении.

«Ребенок у нас, в отделении реанимации», — уточнили в больнице.

Школьница получила ранение вечером в понедельник, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: «Пострадавшая споткнулась и по неосторожности и упала на пакет со спицами, купленный ее матерью для вязания».

После девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу: «4 декабря 2023 года в 22:30 бригадой скорой медицинской помощи из ТРК «Лео Молл» (ул. Планерная, 69) с проникающим ранением правой половины грудной клетки, с ранением легкого в тяжелом состоянии госпитализирована девятилетняя девочка», — рассказали в МВД.

Полиция проводит проверку по данному инциденту.