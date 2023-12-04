 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Строители завершили монтаж панно в переходе к станции метро рядом с РУДН

Сюжет
Новости Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В переходе, ведущем к строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии московского метро, завершили монтаж мозаичного панно, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Художественное произведение занимает всю высоту одной из стен перехода и имеет длину 50 м. Общая площадь панно тем самым достигает 120 кв. м. Тематика произведения — сотрудничество крупнейших городов мира — отвечает концепции художественного оформления этой станции в целом. «В основе композиции — разноцветные узнаваемые силуэты крупнейших городов мира, символизирующие единство и многообразие народов и культур всех континентов», — рассказал гендиректор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Станция «Университет Дружбы Народов» войдет в первую очередь открытия новой Троицкой линии, которое намечено на 2024 год. В нее войдет участок из 11 остановок, который начнется от станции «ЗИЛ» и пойдет в юго-западном направлении вплоть до «Коммунарки» уже за пределами МКАД, где будет организован переход на одноименную станцию Сокольнической линии.

Теги
РУДН Московский метрополитен Андрей Бочкарев
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Правило 20/10: как без стресса завершить все дела к 31 декабря Pro, 11:33
Пять трендов, которые изменят будущее российского фондового рынка Тренды, 11:32
Как выйти на маркетплейс: пошаговая инструкция для предпринимателей РБК и Яндекс Маркет, 11:30
Беспилотники атаковали нефтебазу в Луганске Политика, 11:24
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку на Ставрополье Технологии и медиа, 11:20
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 11:19
В Индонезии начал извергаться вулкан Марапи. Видео Общество, 11:17
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Венесуэльцы поддержали вхождение в страну подконтрольного Гайане региона Политика, 11:10
Выращиваем гурманов: культура итальянских сыров в Краснодаре РБК и LADA, 11:07
В Минфине оценили срок начала обмена замороженных активов Финансы, 11:06
Какое жилье можно купить в Москве до ₽5 млн: реконструкция или студия Недвижимость, 11:05
Рынок не верит в сокращение добычи. Что происходит с ценами на нефть Pro, 11:04
Строители завершили монтаж панно в переходе к станции метро рядом с РУДН Город, 11:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:02