Строители завершили монтаж панно в переходе к станции метро рядом с РУДН

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В переходе, ведущем к строящейся станции «Университет Дружбы Народов» Троицкой линии московского метро, завершили монтаж мозаичного панно, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Художественное произведение занимает всю высоту одной из стен перехода и имеет длину 50 м. Общая площадь панно тем самым достигает 120 кв. м. Тематика произведения — сотрудничество крупнейших городов мира — отвечает концепции художественного оформления этой станции в целом. «В основе композиции — разноцветные узнаваемые силуэты крупнейших городов мира, символизирующие единство и многообразие народов и культур всех континентов», — рассказал гендиректор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

Станция «Университет Дружбы Народов» войдет в первую очередь открытия новой Троицкой линии, которое намечено на 2024 год. В нее войдет участок из 11 остановок, который начнется от станции «ЗИЛ» и пойдет в юго-западном направлении вплоть до «Коммунарки» уже за пределами МКАД, где будет организован переход на одноименную станцию Сокольнической линии.