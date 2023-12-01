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Ракова сообщила о положительной оценке столичной медицины экспертами

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Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Эксперты высоко оценили московский опыт в сфере здравоохранения, современные цифровые технологии и уникальные стандарты оказания помощи. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Около 300 специалистов со всей страны, в том числе министры здравоохранения регионов, главные врачи больниц и поликлиник, посетили шесть ведущих столичных медорганизаций в рамках второго конгресса «Национальное здравоохранение 2023» на международной выставке-форуме «Россия».

По словам вице-мэра, Москва системно многие годы занимается развитием здравоохранения и столичные врачи накопили большой позитивный опыт.

«Мы будем рассказывать и представлять свои практики, которые позволяют развиваться городскому здравоохранению и успешно справляться с вызовами, которые представляет нам сегодняшняя жизнь, — подчеркнула Ракова. — Я очень надеюсь, что те практики, которые мы сегодня представим, будут интересны и полезны представителям других регионов».

Участники экскурсий на примере работы нового флагманского центра больницы № 15 имени О.М. Филатова увидели, как функционирует цифровая клиника без бумаги и как лечат пациентов по новому стандарту экстренной медицинской помощи. В центре амбулаторной онкологической помощи ММКЦ «Коммунарка» рассказали о новом стандарте онкопомощи. На станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова гости узнали об инновациях московской скорой, особенностях маршрутизации пациентов и оснащении машин современным оборудованием. В городской поликлинике № 68 и детской поликлинике № 38 делегаты увидели, как выстроена работа столичных поликлиник в безбумажном формате. Кроме того, в Центре диагностики и телемедицины региональные эксперты смогли познакомиться с новой моделью организации службы диагностики на основе телемедицинских технологий, им показали, как искусственный интеллект помогает в лучевой диагностике.

Теги
Москва здравоохранение Анастасия Ракова
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