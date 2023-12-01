Суд обязал «Уральские авиалинии» не включать в договор платные допуслуги

Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС

Свердловский областной суд обязал авиакомпанию «Уральские авиалинии» отказаться от автоматического добавления в договор о перевозке платных дополнительных услуг при покупке билета. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«На ОАО «Уральские авиалинии» возложена обязанность прекратить автоматическое включение в договор авиаперевозки пассажиров согласия на предоставление дополнительных платных услуг», — говорится в сообщении.

Ранее на авиакомпанию в Октябрьский районный суд Екатеринбурга подало иск управление Роспотребнадзора по Астраханской области. Основанием для иска стало письмо Центробанка о том, что «Уральские авиалинии» навязывают клиентам дополнительные платные услуги.

Роспотребнадзор после получения письма провел контрольную закупку авиабилетов через официальный сайт компании. При оформлении билета по тарифу «Промо», который предполагал перелет без питания, автоматически, без согласия покупателя, подключались дополнительные платные услуги — страхование, питание и др. Кроме того, после оформления билета на электронную почту покупателя не поступал договор страхования.

Октябрьский районный суд отказал Роспотребназдору в удовлетворении иска, после чего ведомство направило апелляцию в Свердловский областной суд. В суде отметили, что автоматическое добавление дополнительных услуг в договор «вводит потребителя в заблуждение при заключении сделок» и приводит к «нарушению его прав и законных интересов».

«Уральские авиалинии» от комментариев отказались.