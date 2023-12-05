Ракова сообщила о новых возможностях голосового помощника для школьников

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти развивают цифровую систему «Московской электронной школы» (МЭШ), чтобы та была еще доступнее и удобнее для школьников и их родителей, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам заммэра, одно из важных направлений этой работы — сотрудничество с ведущими отечественными технологическими компаниями-разработчиками. Наглядным его примером служит навык «Дневник МЭШ» голосового помощника «Алиса», который регулярно расширяет свои возможности.

«Новые функции помогут родителям и самим детям всегда быть в курсе учебных задач и других важных аспектов школьной жизни. Теперь им достаточно произнести одну фразу, чтобы получить информацию об успехах ребенка, о предметах, пропусках занятий, датах каникул и многое другое, — подчеркнула Ракова. — Таким образом, «Алиса» теперь может стать не просто голосовым помощником, а действительно полноправным ассистентом ребенка в учебе».

В частности, родители благодаря голосовому помощнику могут получить краткую сводку об успехах ребенка: какие оценки тот получил, вовремя ли пришел в школу и на всех ли уроках присутствовал. Кроме того, «Алиса» расскажет, по каким предметам задано на дом и сколько нужно выполнить цифровых домашних заданий. Она также зачитает, что конкретно задали по каждому предмету и какие задания уже выполнены ребенком.

Еще один важный навык голосового помощника заключается в том, что с помощью «Алисы» родители смогут быть уверены, что ребенок в безопасности. Голосовой помощник сообщит, когда тот зашел в школу и во сколько вышел.

Отметим, что «Алиса» научилась делиться информацией от сервиса «Москвёнок». Она расскажет о лимите на ежедневные расходы по карте, а также сколько денег осталось на счете на текущий момент.

Кроме того, «Алиса» поможет с заказом электронной справки об обучении — для запроса достаточно произнести лишь одно предложение. Она также расскажет пользователю о статусе документа и о том, как найти готовую справку в мобильном приложении или получить бумажную версию. Подробнее, как начать пользоваться новыми функциями голосового помощника, можно узнать в сервисе «Справка МЭШ».

Напомним, что обеспечение столичных школьников современными цифровыми сервисами способствует повышению эффективности учебного процесса и грамотному планированию детьми школьного и личного времени и соответствует задачам проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование».