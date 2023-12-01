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В Мадриде вертолет упал на автомагистраль

El Mundo: в Мадриде вертолет упал на автомагистраль
Фото: Juan Medina / Reuters
Фото: Juan Medina / Reuters

На шестом километре кольцевой автомагистрали М-40 в Мадриде разбился вертолет, сообщает El Mundo. Три человека пострадали.

Один из членов экипажа вертолета, по предварительным данным, мог получить перелом бедренной кости, а другой — легкую травму головы. Помимо этого, пострадал водитель автомобиля, который ехал по дороге, — у него зафиксировали небольшие порезы.

В Мадриде вертолет упал на автомагистраль
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Вертолет участвовал в авиационной ярмарке European Rotors — мероприятии, организованном Европейской вертолетной ассоциацией (EHA) и Советом по авиационной безопасности Европейского союза (EASA). Причиной крушения мог стать сильный порыв ветра.

Как отмечает El Mundo, ярмарка закрылась накануне после четырех дней работы. Она считается одной из крупнейших в секторе вертолетной авиации в Европе. В ней приняли участие более 200 экспонентов, на ярмарке показали 20 вертолетов.

Теги
Мадрид Испания вертолеты трасса
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