Президент США Байден пошутил о коде, с помощью которого можно «взорвать мир»

Байден пошутил о коде, с помощью которого можно «взорвать мир»

Президент США Джо Байден во время экскурсии в Колорадо пошутил, что у сопровождающего его морпеха есть код, способный «взорвать мир». Видеозапись высказывания опубликовала газета New York Post.

В ходе посещения предприятия по производству ветряных мельниц CS Wind Байден подошел к одному из сотрудников завода. Президент указал на прибор в руках одного и них и сказал: «Мой морской пехотинец носит такое. У него там код, позволяющий взорвать мир».

Согласно протоколу, действующему с 1950-х годов, американского президента во всех поездках сопровождает помощник, который несет «ядерный чемоданчик» — специальный чемодан, содержащий приборы и информацию, позволяющие отдать приказ о применении ядерного оружия. Чемодан функционирует в качестве мобильной командной точки.

Чтобы отдать приказ об использовании ядерного оружия, президент США должен использовать специальные коды. Агентство национальной безопасности генерирует их ежедневно. Коды печатают на специальной пластиковой карточке. Для дополнительной безопасности список кодов включает ложные данные, поэтому президент должен запомнить правильные.