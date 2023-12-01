Ракова рассказала о применении «умных» алгоритмов для расшифровки ЭКГ

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В прошлом году все взрослые московские поликлиники были оснащены цифровыми электрокардиографами с возможностью автоматической расшифровки электрокардиограмм, что помогло сократить сроки получения результатов и повысить точность описания и постановки диагноза. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, цифровые электрокардиографы, подключенные к Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС), позволяют врачам видеть не только электрокардиограммы в цифровом виде, но и результат их автоматической расшифровки «умными» алгоритмами. А специалист может внести необходимые правки в заключение или согласиться с готовым вариантом.

«Доля ЭКГ, которые расшифровывают при помощи «умных» алгоритмов, достигла 77%, — подчеркнула Ракова. — Всего с их помощью было проанализировано почти 5 млн ЭКГ москвичей».

Кроме того, решение по автоматической расшифровке электрокардиограмм «умными» алгоритмами применяется в детских поликлиниках с цифровыми аппаратами.

Электрокардиограмма в цифровом виде и протокол исследования в формате PDF-файла доступны пациентам в электронной медицинской карте на портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО.

Отметим, что расшифровка ЭКГ — это не единственная область применения «умных» алгоритмов для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. В частности, технологии компьютерного зрения помогают московским рентгенологам распознавать на лучевых снимках пациентов такие серьезные патологии, как ишемическую болезнь сердца и аневризму грудного отдела аорты.

Алгоритмы размечают на медицинском изображении цветовыми подсказками области возможных патологий. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание.

Технологии компьютерного зрения, которые применяют столичные врачи, позволяют выявить патологии на ранней стадии, когда те могут быть незаметны человеческому глазу.