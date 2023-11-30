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Глава финразведки доложил Путину о предотвращенном выводе ₽320 млрд

Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в теневой сектор ₽320 млрд
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Росфинмониторинг совместно с Центробанком предотвратили вывод в теневой сектор 320 млрд руб. с помощью механизма «Знай своего клиента», заявил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Платформа «Знай своего клиента» — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По словам Чиханчина, 90% финансовых институтов в стране законопослушны, а с остальными 10% продолжается работа.

«Этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 млрд [рублей]. Это благодаря совместным действиям с Центральным банком и тому, что они создали вместе с нами механизм «Знай своего клиента», — сказал Чиханчин. На сегодняшний день ликвидировано десять теневых площадок с оборотом 28 млрд руб., в бюджет взыскано около 11 млрд руб., пояснил он.

Чиханчин добавил, что ведется работа по пресечению мошенничества на финансовых рынках. Работать с ними тяжелее, поскольку почти все мошенники находятся в интернет-пространстве, уточнил он. Также суды в этом году уже предотвратили вывод в теневой оборот 94 млрд руб. в схемах, когда мошенники предоставляют для взыскания в суд фиктивные документы.

Теги
Росфинмониторинг Центробанк теневой рынок Юрий Чиханчин
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