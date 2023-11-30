Премьер Непала пригласил Путина приехать с визитом

Виды Непала (Фото: Egmont Strigl / Global Look Press)

Премьер-министр Непала Пушпа Камал Дахал пригласил президента России Владимира Путин посетить его страну и сам готов нанести визит в Россию, сообщил он в интервью ТАСС.

По его словам, пришло время для визита на высоком или даже высочайшем уровне, который позволит добиться «значительного прогресса по всем направлениям». «Я буду рад видеть Владимира Путина в Непале. При этом я и сам готов поехать в Россию», — сказал премьер.

Пушпа Камал Дахал добавил, что виделся с Путиным в Индии в 2016 году, когда в Гоа одновременно проходили саммиты БРИКС и Инициативы стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству. «К сожалению, это была не двусторонняя встреча, а беседа в рамках коллективного обсуждения», — подчеркнул он.

В 2019 году глава МИД России Сергей Лавров встретился с непальским коллегой Прадип Кумар Гьявали. Тогда российский министр отметил «устойчивое развитие политического диалога» между странами и стремление нарастить товарооборот. «Непал — наш давний партнер в Южной Азии», — подчеркнул Лавров. После встречи глава МИД Непала пригласил Путина, Лаврова и экс-премьера России Дмитрия Медведева посетить Катманду с визитом.