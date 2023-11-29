Участок реки Томь в окрестностях Кемерово окрасился в багровый цвет

Фото: Екатерина Комарова / swbkka.livejournal.com Фото: Екатерина Комарова / swbkka.livejournal.com Фото: Екатерина Комарова / swbkka.livejournal.com Фото: Екатерина Комарова / swbkka.livejournal.com Фото: Екатерина Комарова / swbkka.livejournal.com

Участок реки Томь в окрестностях города Кемерово окрасился в багровый цвет. Об этом сообщает СК России по Кемеровской области.

Полынья красного цвета на реке Томь образовалась на участке реки напротив Кировского района города, пишет местное издание Сибдепо.

Следователи после этого начали доследственную проверку по ст. 250 УК (загрязнение вод). По ней грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

«На место происшествия выехала следственная группа с привлечением сотрудников управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области — Кузбассу», — сообщили в ведомстве. Прокуратура Кемеровской области также начала проверку.