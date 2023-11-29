«Коммерсантъ» узнал о планах VK купить «Кассир.ру»

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VK ведет переговоры о покупке облачного сервиса для контроля и управления продажей билетов Intickets и доли в агрегаторе «Кассир.ру», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Один из собеседников рассказал изданию, что Intickets на 100% перейдет VK, сделка должна быть закрыта до конца года, в то время как с «Кассир.ру» еще идут переговоры.

Покупка Intickets.ru позволит подключиться к госпрограмме «Пушкинская карта», считает источник на рынке агрегаторов билетов. По его словам, платформа используется в большинстве театров и музеев по всей России, Минкульт и Минцифры ранее предложили делать VK единым оператором госпрограммы.

Программа «Пушкинская карта» была запущена в сентябре 2021 года. Она предусматривает начисление 5 тыс. рублей в год школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет, которые можно потратить на посещение музеев, театров, филармоний, библиотек и других культурных учреждений по всей стране. Оформить карту можно на «Госуслугах» или в Почта банке (в обоих случаях нужно подтвердить личность, а приобретать билеты с помощью нее — через сайт «Культура.РФ» или приложения.

Другой собеседник сообщил, что «Кассир.ру» может привлечь VK большой клиентской базой, а также работой в сфере организации концертов и мероприятий, однако «у компаний совершенно разные команды», добавил он.

Говоря о сумме сделки, Intickets может быть оценен в 1 млрд руб., а «Кассир.ру» вместе с Radario, Parter.ru и PMI — в 6 млрд руб., считает источник «Ъ» в одной из билетных платформ. Он добавил, что сейчас крупнейшими билетными операторами являются «Яндекс» (может реализовать 12 млн билетов без учета билетов в кино), «МТС Энтертейнмент» (владеет агрегаторами Ticketland, МТС Live и облачной билетной платформой Ticketscloud, может реализовать 13 млн билетов). По оценкам собеседника, продажи «Кассир.ру» могут составить около 9,5 млн билетов.

Сооснователь и исполнительный директор Intickets Татьяна Кондратенко не ответила на запрос издания, а в VK и «Кассир.ру» отказались от комментариев.