Ефимов сообщил о выделении более 9 га на масштабные инвестпроекты

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Столичные власти одобрили реализацию четырех масштабных инвестиционных проектов (МаИП), в рамках которых возведут промышленно-производственный комплекс, а также новые промпредприятия по выпуску медизделий, строительных материалов и упаковки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, под строительство производств инвесторам без торгов в аренду предоставят более 9 га земли в разных районах города. «Общая площадь новых производственных объектов превышает 92 тыс. кв. м, — уточнил Ефимов. — Там смогут трудоустроиться около 1,5 тыс. человек».

В частности, на участке площадью 4 га вблизи поселка Спортбазы в Новой Москве инвестор возведет завод по изготовлению сборных железобетонных конструкций для строительства жилых зданий, что позволит создать более 340 рабочих мест, на предприятии по производству упаковки в Митине в перспективе будут трудоустроены более 50 новых сотрудников, столько же рабочих мест будет организовано в результате реализации проекта по производству рентгенологического оборудования в Зюзине.

Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский добавил, что на земельном участке площадью около 3,4 га в Молжаниновском районе инвестор построит промышленный комплекс, где смогут разместиться около десяти компаний-участников по производству одежды, мебели, медизделий, инструментов и другой продукции.

«Планируемый объем инвестиций в реализацию этого проекта — 4,2 млрд руб. Здесь сможет трудоустроиться 1 тыс. человек», — подчеркнул Овчинский.

Руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в течение пяти лет инвесторы должны завершить возведение производства медизделий на Балаклавском проспекте площадью 15 тыс. кв. м, упаковки — на улице Барышиха, площадью 7,8 тыс. кв. м, стройматериалов — в поселении Щаповском ТиНАО, площадью 32 тыс. кв. м, и промышленно-производственного комплекса — на Новосходненском шоссе, площадь которого составит 38 тыс. кв. м.

По словам Гамана, для строительства этих предприятий город выделит без торгов четыре земельных участка, которые предоставляются в аренду по льготной ставке — за один рубль в год.