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Ракова рассказала о новых возможностях ИИ при анализе КТ грудной клетки

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В столице начал работу новый сервис искусственного интеллекта, который находит на КТ органов грудной клетки увеличенные лимфатические узлы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Внутригрудная лимфаденопатия чаще всего выявляется именно томографическими методами, поэтому технологии компьютерного зрения здесь выступают как незаменимый помощник врача-рентгенолога. Они обращают внимание специалиста на ключевые изменения и автоматически проводят измерения, — подчеркнула Ракова. — Такие технологии позволяют сократить время диагностики и значительно повысить ее точность».

Вице-мэр уточнила, что всего на сегодняшний день в лучевой диагностике работают уже 56 сервисов по 29 клиническим направлениям. Благодаря этому почти все компьютерные томограммы органов грудной клетки в Москве обрабатываются с помощью ИИ-сервисов. По словам директора Центра диагностики и телемедицины столичного департамента здравоохранения Юрия Васильева, внедрение искусственного интеллекта в процесс диагностики играет ключевую роль.

«В современной медицинской практике мы сталкиваемся с огромным разнообразием клинических и рентгенологических проявлений лимфаденопатии, — подчеркнул Васильев. — Искусственный интеллект не только помогает выявлять и интерпретировать изменения на рентгеновских снимках, но и автоматически выполняет необходимые измерения, что снижает вероятность ошибки, а также ускоряет процесс диагностики».

Отметим, что КТ органов грудной клетки является одним из наиболее распространенных видов диагностики патологий и составляет порядка 30% от общего объема лучевых исследований в медорганизациях Москвы.

Теги
Москва инновации в медицине здравоохранение искусственный интеллект медицинское исследование Анастасия Ракова
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