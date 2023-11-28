Мэрия сообщила о строительстве инвестором детсада и школы в Новой Москве

Андрей Бочкарев (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Столичные власти планируют в 2024 году построить за счет средств инвестора школу и детский сад в городе Московский (ТиНАО), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«На территории Новой Москвы за счет внебюджетных источников ведется строительство детского сада на 350 мест общей площадью 5 тыс. кв. м и школы на 1,1 тыс. мест, которая займет примерно 20,1 тыс. кв. м, — уточнил глава градостроительного комплекса. — Оба объекта возводятся согласно инвестконтракту и будут переданы столице».

По словам вице-мэра, в рамках строительства объектов на территории ЖК «Первый Московский», девелопером которого выступает инвестгруппа «Абсолют», также предусмотрено создание спортплощадок и их благоустройство: там появится зона для групповых занятий, а для школьников организуют уличный комплекс с футбольным полем, баскетбольной площадкой и беговой дорожкой.

В мэрии также отметили, что в детском саду разместят помещения для 14 групп, физкультурный и музыкальный залы, кружковую зону, столовую с пищеблоком и медицинский кабинет. В здании школы оборудуют учебные кабинеты, лаборатории, IT-полигон, актовый зал со сценой и гримерными, а также зоны рекреации.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, соответствующая документация в столице оформляется с учетом комплексного развития территорий.

«Формируя планы развития территорий, закладывается возможность создания многофункциональных, максимально комфортных районов как для проживания, так и для учебы, работы, отдыха, — подчеркнула Княжевская. — Обеспеченность жилых кварталов инфраструктурой, тем более в шаговой доступности — важный показатель комфортной городской среды».