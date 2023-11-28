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Путин одобрил передачу активов Caterpillar бывшим менеджерам Сбербанка

Путин одобрил передачу активов Caterpillar компании «ПСК-новые решения»

Президент России Владимир Путин одобрил передачу российских активов американской компании Caterpillar, которая занимается производством строительной техники, компании ООО «ПСК-новые решения». Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«<…> разрешить совершение обществом с ограниченной ответственностью «ПСК-новые решения» сделок по приобретению 100% долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью «Катерпиллар Тосно» и «Катерпиллар файнэншл», — говорится в документе.

Речь идет о заводе по производству экскаваторов и карьерных самосвалов, расположенном в городе Тосно в Ленинградской области, и подразделении компании, которое ведет лизинговую деятельность.

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Фото:Владислав Шатило / РБК

Согласно данным СПАРК, компания «ПСК — Новые решения» была зарегистрирована в Москве 22 августа 2022 года. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Ее совладельцами через ООО «Ромуальд» являются Кирилл Полишкин (99%) и Ян Вейцман (1%).

Как пишет «Интерфакс», Полишкин и Вейцман являются бывшими топ-менеджерами Сбербанка. В частности, Полишкин был заместителем директора департамента по работе с крупнейшими клиентами Sberbank CIB, а Вейцман возглавлял управление по работе с клиентами банка в металлургии и горнодобывающей промышленности.

Американская компания Caterpillar объявила о приостановке работы своего производства в России в марте 2022 года. В компании объяснили свое решение сложностью ведения бизнеса в стране из-за сбоев в цепочке поставок и санкций.

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Теги
Владимир Путин продажа активов Caterpillar
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