Ракова сообщила о закупке новых дефибрилляторов-мониторов для скорых

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти планируют оборудовать весь парк машин скорой помощи новыми современными дефибрилляторами-мониторами к началу следующего года. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, из закупленных сейчас 1,2 тыс. таких аппаратов почти 900 уже используются медиками. Благодаря новому оборудованию московские врачи смогут еще быстрее и эффективнее оказывать помощь пациентам в экстренных ситуациях.

«Каждая машина скорой помощи является настоящей реанимационной палатой на колесах, где пациентам в критическом состоянии, например при остановке сердца или шоке, могут оказать помощь, — подчеркнула Ракова. — Поэтому крайне важно, чтобы оснащение всех машин было максимально передовым».

Вице-мэр уточнила, что новые дефибрилляторы-мониторы могут дистанционно передавать клинические данные о пациентах и уже спасают жизни москвичам — помогают стабилизировать пациента на месте при аритмии, сепсисе, тяжелом обезвоживании, инфаркте миокарда и во многих других критических состояниях.

Новые дефибрилляторы-мониторы могут работать как в ручном, так и в автоматическом режиме — сам прибор проведет диагностику сердечного ритма и определит необходимость проведения дефибрилляции, а также настроит характеристики необходимого разряда.

Кроме того, в новые аппараты впервые включена функция проведения капнометрии — измерения концентрации углекислого газа в выдыхаемом пациентом воздухе. Это помогает эффективно контролировать состояние больного и своевременно определить момент «запуска» самостоятельной работы сердца, когда реанимационные мероприятия можно уже прекратить.

Отметим, что всего на станциях скорой и неотложной медицинской помощи Москвы работает больше 11 тыс. сотрудников, ежесуточно дежурит свыше 1 тыс. бригад скорой медицинской помощи, которые совершают более 12 тыс. выездов в сутки. Таким образом, ежегодное количество выездов бригад скорой помощи в столице превышает 4 млн.