В мэрии рассказали о социокультурном кластере с кибердомом на Пресне

Андрей Бочкарев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

В Пресненском районе Центрального административного округа столицы в ходе реорганизации территории бывшей промышленной зоны появится новое социокультурное пространство. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам вице-мэра, кластер на территории бывшего завода Мамонтова включит в себя амфитеатр, игровую площадку и кибердом — мультифункциональное пространство, задуманное для развития российской кибербезопасности. Всю территорию сделают пешеходной, а в центре обустроят площадь, на которой станет возможным проведение лекций, концертов, выставок и летних гастрономических фестивалей.

«На площадке 4,5 га в Пресненском районе помимо восьми жилых корпусов инвестор обустроит пространство, на котором разместятся объекты социальной и культурной инфраструктуры, — уточнил глава столичного градостроительного комплекса. — Более трети площади квартала займут парковые зоны с местами для отдыха, скверами и аллеями, французским парком и двумя садами».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов добавил, что архитектурный проект будет сочетать современные здания и отреставрированные дома прошлого столетия. В исторических зданиях разместят все для качественной жизни и развития — шоурум российских дизайнеров, детский сад, фитнес, кофейни, рестораны и другие объекты, которые входят в состав многофункционального жилого комплекса Lucky по адресу: Звенигородское ш., вл. 12.

Что качается кибердома, по словам Кузнецова, здание спроектировано так, чтобы пространство легко трансформировалось под разнообразные по формату события и задачи, а всем гостям было комфортно и интересно. «Для этого здесь открыто кафе, расположены постоянная и временная экспозиции, а также фиджитал-киберполигон в формате шоу», — подчеркнул главный архитектор столицы.