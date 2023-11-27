Ракова анонсировала старт открытых экскурсий в инфекционную больницу № 1

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Столичные власти расширяют проект открытых эксклюзивных экскурсий в новые суперсовременные объекты здравоохранения. С 1 по 8 декабря для посещения будет открыт новый лечебно-диагностический комплекс инфекционной клинической больницы № 1. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, экскурсии в новые больницы пользуются большой популярностью у горожан. В частности, флагманский центр больницы имени О.М. Филатова за неделю посетили более 11 тыс. гостей. А экскурсии в новый флагманский и урологический центр больницы имени С.П. Боткина оказались настолько востребованными, что организаторам пришлось внепланово расширить слоты записи, чтобы больше желающих могли их посетить. Популярный у москвичей проект будет продолжен в ИКБ № 1 сразу после окончания экскурсий по Боткинской больнице.

«Горожан проведут по двум маршрутам в новом лечебно-диагностическом комплексе инфекционной клинической больницы № 1 до начала его работы. Это самая современная и большая больница этого профиля в России, — подчеркнула вице-мэр. — Маршруты экскурсий специально разработали так, чтобы посетители могли увидеть все самое интересное».

Экскурсии будут вести медицинские работники и сотрудники центров госуслуг «Мои документы», которые расскажут гостям, что такое система мельцеровских боксов, при которой больные перемещаются по отделению только по уличной галерее, чтобы исключить распространение инфекций, а также покажут операционную, отделение интенсивной терапии, родильный блок и кувезный бокс, где выхаживают детей, появившихся на свет раньше срока. Кроме того, посетители увидят мощнейшую инновационную систему термического обеззараживания сточных вод, воздуха и дезинфекции одежды, а по завершении осмотра смогут примерить медицинскую форму и сделать памятное фото в специальной фотозоне.

Анастасия Ракова отметила, что в первые дни мероприятий гости смогут не только увидеть работу врачей, но и сами побывать в их роли. С 1 по 3 декабря вместе с актерами иммерсивного шоу «Заражение» посетители смогут спасти жизнь и здоровье «пациента».

Благодаря проведению открытых экскурсий москвичи станут первыми, кто сможет оценить результаты модернизации ИКБ № 1, в ходе которой был построен инфекционный лечебно-диагностический комплекс, состоящий из трех корпусов общей площадью свыше 100 тыс. кв. м.