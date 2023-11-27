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Ефимов рассказал о редевелопменте трех участков на Прокатной улице

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

Власти Москвы рассказали о включении в программу комплексного развития территорий (КРТ) нового проекта в составе трех участков в восточной части города. Речь идет о территории по адресу: Прокатная улица, вл. 4. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект решения по этим участкам опубликован на официальном сайте мэрии Москвы.

Сейчас эта территория общей площадью более 3 га занята гаражами и стоянками и, с точки зрения столичных властей, используется неэффективно. Вместе с тем в этом районе уже существует общественная инфраструктура — несколько школьных корпусов, поликлиника, магазины и так далее.

По плану столичных властей, на месте гаражей появится современный многофункциональный квартал с 20 тыс. кв. м жилья, 34 тыс. кв. м общественно-деловых пространств, включая мировой суд и подстанцию скорой помощи. По оценкам, приведенным заммэра Ефимовым, реорганизация территории на Прокатной улице потребует 6,3 млрд руб. инвестиций, но приведет к созданию 400 новых рабочих мест и получению городским бюджетом порядка 190 млн руб. доходов ежегодно.

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редевелопмент Москва Владимир Ефимов
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