Моди протестировал индийский истребитель Tejas. Видео
Моди совершил полет на легком боевом истребителе Tejas индийской разработки. По данным The Hindu, полет длился 30 минут. После завершения испытаний премьер написал в X (Тwitter), что «укрепил уверенность» в возможностях Индии и испытал чувство гордости за ее потенциал.
Моди находился на борту, а самолетом управлял капитан группы Дебанджан Мандал, пишет The Hindu. Премьер испытал двухместную учебно-тренировочную модификацию истребителя, которую эксплуатируют индийские ВВС.
Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций.
В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют 40 самолетов Tejas MK-1. Кроме того, они заказали 83 истребителя Tejas MK-1A. Сейчас идет работа и над новой модификацией самолета — Tejas MК-2.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами