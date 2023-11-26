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Политика ,  
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Моди протестировал индийский истребитель Tejas. Видео

Появилось видео полета премьера Индии на истребителе Tejas

Моди протестировал индийский истребитель Tejas. Видео
Video

Моди совершил полет на легком боевом истребителе Tejas индийской разработки. По данным The Hindu, полет длился 30 минут. После завершения испытаний премьер написал в X (Тwitter), что «укрепил уверенность» в возможностях Индии и испытал чувство гордости за ее потенциал.

Моди находился на борту, а самолетом управлял капитан группы Дебанджан Мандал, пишет The Hindu. Премьер испытал двухместную учебно-тренировочную модификацию истребителя, которую эксплуатируют индийские ВВС.

Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций.

В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют 40 самолетов Tejas MK-1. Кроме того, они заказали 83 истребителя Tejas MK-1A. Сейчас идет работа и над новой модификацией самолета — Tejas MК-2.

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Теги
Индия Нарендра Моди истребитель

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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