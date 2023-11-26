Моди протестировал индийский истребитель Tejas. Видео

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Моди совершил полет на легком боевом истребителе Tejas индийской разработки. По данным The Hindu, полет длился 30 минут. После завершения испытаний премьер написал в X (Тwitter), что «укрепил уверенность» в возможностях Индии и испытал чувство гордости за ее потенциал.

Моди находился на борту, а самолетом управлял капитан группы Дебанджан Мандал, пишет The Hindu. Премьер испытал двухместную учебно-тренировочную модификацию истребителя, которую эксплуатируют индийские ВВС.

Tejas — индийский легкий многоцелевой истребитель четвертого поколения, производимый компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL). Он предназначен для оказания наступательной поддержки с воздуха и боевой поддержки наземных операций.

В настоящее время ВВС Индии эксплуатируют 40 самолетов Tejas MK-1. Кроме того, они заказали 83 истребителя Tejas MK-1A. Сейчас идет работа и над новой модификацией самолета — Tejas MК-2.