Захарова заявила, что антироссийские фейки носят пандемийный характер
Высмеивание британской оппозицией премьер-министра Великобритании Риши Сунака за якобы неправильное использование молотка — то же, что и антироссийские медиакампании, носящие пандемийный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так она прокомментировала ролик, на которой Сунак бьет по детали боковой стороной молотка. Лейбористы опубликовали его с подписью: «Не сын ремесленника». Представитель МИД подчеркнула, что в полной версии видео премьера специально попросили ударить по детали не бойком инструмента, а боком.
«Это ровно то, что на Западе делают с Россией, когда берут определенные фрагменты видео, аудиозаписей, вырванные из контекста куски цитат, рассказывают лишь о какой-то части наших шагов, и преподносят все это с противоположным изначальному смыслом», — считает Захарова. Она подчеркнула, что последующие опровержения там предпочитают не видеть или сознательно замалчивают.
По ее словам, так Риши (Rishi) Сунак стал Раши (от слова Russia — Россия) Сунаком.
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