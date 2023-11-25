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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
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Захарова заявила, что антироссийские фейки носят пандемийный характер

Захарова: антироссийские медиакампании Запада носят характер пандемии
Риши Сунак и&nbsp;Эмма Уайт&nbsp;в ювелирной студии Emma White Jewellery Studio (Фарсли, Великобритания)
Риши Сунак и Эмма Уайт в ювелирной студии Emma White Jewellery Studio (Фарсли, Великобритания) (Фото: Molly Darlington / WPA / Getty Images)

Высмеивание британской оппозицией премьер-министра Великобритании Риши Сунака за якобы неправильное использование молотка — то же, что и антироссийские медиакампании, носящие пандемийный характер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала ролик, на которой Сунак бьет по детали боковой стороной молотка. Лейбористы опубликовали его с подписью: «Не сын ремесленника». Представитель МИД подчеркнула, что в полной версии видео премьера специально попросили ударить по детали не бойком инструмента, а боком.

«Это ровно то, что на Западе делают с Россией, когда берут определенные фрагменты видео, аудиозаписей, вырванные из контекста куски цитат, рассказывают лишь о какой-то части наших шагов, и преподносят все это с противоположным изначальному смыслом», — считает Захарова. Она подчеркнула, что последующие опровержения там предпочитают не видеть или сознательно замалчивают.

По ее словам, так Риши (Rishi) Сунак стал Раши (от слова Russia — Россия) Сунаком.

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Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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