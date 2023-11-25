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Умерла актриса из «Бумбараша» и «Уходя — уходи» Наталия Дмитриева

В возрасте 78 лет умерла заслуженная артистка России Наталия Дмитриева
Наталия Дмитриева
Наталия Дмитриева (Фото: Молодёжный театр на Фонтанке)

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева скончалась на 79-м году жизни из-за продолжительной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, в котором она прослужила 43 года.

«Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга», — говорится в публикации. В театре принесли соболезнования близким актрисы и назвали потерю невосполнимой.

Известность актрисе принесли роли в спектаклях Владимира Малыщицкого «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «И дольше века длится день», работах Ефима Падве «Звучала музыка в саду», «Пять углов». В театре на Фонтанке она играла в постановках «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры» и других спектаклях.

Актриса также снималась в кино, известными стали роли Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя — уходи», Людмилы в «Прогулка, достойная мужчин». Она также снималась в сериалах, в том числе в «Агенте национальной безопасности». Дмитриева преподавала в Лицее искусств «Санкт-Петербург», где ставила с учениками спектакли по своим сценариям.

В 1996 году Дмитриева получила звание заслуженной артистки России, в 2012-м ее номинировали на театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит» за роль Тети в спектакле «Фантазии Фарятьева».

Теги
актриса театр Санкт-Петербург
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