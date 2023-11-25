Макрон пообещал положить конец насилию против женщин

Эмманюэль Макрон (Фото: Georg Wendt / Getty Images)

Борьба против жестокого обращения с женщинами продолжится, насилию будет положен конец, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Международный день по борьбе с насилием против женщин.

«Продолжение насилия в отношении женщин не является неизбежным, мы должны положить ему конец, и мы сделаем это», — цитирует его Le Figaro.

Макрон привел статистику, согласно которой в 2023 году жертвами домашнего насилия стали 244 тыс. женщин — это в два раза больше по сравнению с данными за 2017 год. «В 2022 году от рук партнеров погибли 118 женщин», — добавил президент.

По его словам, в стране в ближайшее время примут ряд мер для помощи пострадавшим. Так, с 1 декабря заработает экстренная финансовая помощь для жертв насилия (по данным издания, в размере до €600), а с 1 января 2024 года в каждом суде будет создан специализированный центр.

«Мы должны продолжать двигаться вперед, быть более требовательными, более защищенными, лучше предотвращать преступления. Мы не сдадимся», — заключил Макрон.

25 ноября в мире по инициативе ООН отмечается Международный день по борьбе с насилием против женщин. По оценкам всемирной организации, почти каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию, в том числе со стороны партнера.