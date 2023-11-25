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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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Макрон пообещал положить конец насилию против женщин

Президент Макрон пообещал положить конец насилию в отношении женщин во Франции
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Georg Wendt / Getty Images)

Борьба против жестокого обращения с женщинами продолжится, насилию будет положен конец, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Международный день по борьбе с насилием против женщин.

«Продолжение насилия в отношении женщин не является неизбежным, мы должны положить ему конец, и мы сделаем это», — цитирует его Le Figaro.

Макрон привел статистику, согласно которой в 2023 году жертвами домашнего насилия стали 244 тыс. женщин  — это в два раза больше по сравнению с данными за 2017 год. «В 2022 году от рук партнеров погибли 118 женщин», — добавил президент.

По его словам, в стране в ближайшее время примут ряд мер для помощи пострадавшим. Так, с 1 декабря заработает экстренная финансовая помощь для жертв насилия (по данным издания, в размере до €600), а с 1 января 2024 года в каждом суде будет создан специализированный центр.

«Мы должны продолжать двигаться вперед, быть более требовательными, более защищенными, лучше предотвращать преступления. Мы не сдадимся», — заключил Макрон.

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25 ноября в мире по инициативе ООН отмечается Международный день по борьбе с насилием против женщин. По оценкам всемирной организации, почти каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию, в том числе со стороны партнера.

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Теги
Персоны
домашнее насилие сексуальное насилие Франция Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции

21 декабря 1977 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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