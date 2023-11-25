Макрон пообещал положить конец насилию против женщин
Борьба против жестокого обращения с женщинами продолжится, насилию будет положен конец, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в Международный день по борьбе с насилием против женщин.
«Продолжение насилия в отношении женщин не является неизбежным, мы должны положить ему конец, и мы сделаем это», — цитирует его Le Figaro.
Макрон привел статистику, согласно которой в 2023 году жертвами домашнего насилия стали 244 тыс. женщин — это в два раза больше по сравнению с данными за 2017 год. «В 2022 году от рук партнеров погибли 118 женщин», — добавил президент.
По его словам, в стране в ближайшее время примут ряд мер для помощи пострадавшим. Так, с 1 декабря заработает экстренная финансовая помощь для жертв насилия (по данным издания, в размере до €600), а с 1 января 2024 года в каждом суде будет создан специализированный центр.
«Мы должны продолжать двигаться вперед, быть более требовательными, более защищенными, лучше предотвращать преступления. Мы не сдадимся», — заключил Макрон.
25 ноября в мире по инициативе ООН отмечается Международный день по борьбе с насилием против женщин. По оценкам всемирной организации, почти каждая третья женщина подвергалась физическому или сексуальному насилию, в том числе со стороны партнера.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами