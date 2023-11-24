УМВД России по ХМАО проверит сотрудницу на получение взяток

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Полиция в Ханты-Мансийском автономном округе проверит одну из руководителей подразделения по вопросам миграции — присваивала ли она премии своих подчиненных себе. Об этом говорится в поступившем в РБК ответе пресс-службы УМВД по ХМАО. Имя сотрудницы в полиции не назвали.

Так в ведомстве ответили на сообщения в телеграм-канале Baza о том, что в ХМАО арестовали главу регионального управления по вопросам миграции Оксану Семенову. По данным Baza, две ее подчиненные заявили, что Семенова, когда работала на должности главы городского отдела по вопросам миграции, потребовала от них отдать ей часть премии. «Взамен она обещала своим сотрудницам всякую помощь и покровительство по службе», — писала Baza.

Эти требования со стороны руководителя подразделения по вопросам миграции продолжались год — с декабря 2019-го по декабрь 2020-го, сообщили РБК в УМВД по ХМАО. «В настоящее время оперативники собственной безопасности устанавливают обстоятельства произошедшего. При подтверждении вины сотрудницы она будет уволена из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке», — сообщили РБК в полиции. В общей сложности речь идет о сумме 175 тыс. руб., сообщил Ura.ru со ссылкой на источник в силовых структурах города.

В начале ноября в ХМАО арестовали одного из руководителей подразделения по вопросам миграции УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре, писал ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ по Тюменской области. Уголовные дела региональный отдел СК возбудил по ч. 2 ст. 290 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взяток в значительном и крупном размере). По первой статье грозит максимальное наказание до шести лет лишения свободы, по второй — лишение свободы до 12 лет.

Во время расследования также появились новые подозрения в адрес Семеновой, писал Ura.ru со ссылкой на источник. По данным издания, Семенова и две ее сотрудницы подозреваются в совершении преступления по ч. 1 ст. 293 УК (халатность). По версии следствия, Семенова брала взятки от местного подрядчика, уроженца Таджикистана, за выдачу регистрационных документов и патентов мигрантам. Максимальное наказание по этой статье — арест до трех месяцев.