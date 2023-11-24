Мэр Кисловодска возмутился из-за пасущихся на «вкусном» газоне коров
В Кисловодске на «красивый» и «вкусный» газон вышли пастись коровы. Мэр города Евгений Моисеев опубликовал видео, на котором видно, как коровы лежат на траве около мемориала «Журавли».
«Недавно направили в {Ставропольскую] краевую думу обращение об изменении краевого законодательства с целью существенного усиления ответственности за незаконный прогон и выпас на наших красивых и «вкусных» газонах и улицах», — написал мэр. По его словам, «тогда это безобразие полностью искореним».
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