Ефимов рассказал о торгах на право редевеломпента участков в Медведково
Власти Москвы открыли прием заявок на участие в торгах за право комплексного развития четырех участков бывшей промзоны «Медведково» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Заявки будут приниматься по 18 января 2024 года включительно, сам аукцион состоится двумя неделями позже, 30 января.
Вся территория бывшей промзоны «Медведково» располагается на середине между «серой» и «оранжевой» линиями столичного метро и занимает обширную площадь (свыше 160 га) к востоку от Полярного проезда. На аукцион выставлены четыре участка промзоны общей площадью почти 27 га. По оценкам вице-мэра Ефимова, потенциальный объем инвестиций в редевелопмент этих участков составит 61 млрд руб. Город же будет получать в бюджет около 4 млрд руб. ежегодно, кроме того, там будет создано порядка 11,5 тыс. новых рабочих мест.
Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что по проекту на четырех участках планируется возведение порядка 438 тыс. кв. м недвижимости различного назначения — жилья, общественно-деловых комплексов и социальной инфраструктуры. «Сюда входят детский сад для 200 воспитанников, школа для 700 учеников, а также физкультурно-оздоровительный комплекс площадью свыше 16 тыс. кв. м», — добавил Гаман.
Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает возведение на месте бывших промзон и неэффективно используемых территорий современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой. Реорганизация может быть проведена тремя путями: либо силами нынешних собственников участков, либо городским оператором, либо же сторонним инвестором, определенным по итогам торгов. В случае с промзоной «Медведково» был выбран третий путь. Начальная цена этого лота, по сообщению мэрии, составит 336,37 млн руб.
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