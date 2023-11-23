В мэрии сообщили о ходе работ на станции метро «Тютчевская»

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Москве продолжается строительство новой линии метро — Троицкой, которая пройдет от района бывшего завода ЗИЛ на юго-запад, в Новую Москву. Первой станцией за пределами МКАД на ней станет «Тютчевская», отделочные работы на которой завершены уже на 40%. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Так, по его словам, к сегодняшнему дню облицовано уже около 600 кв. м из общей площади в 1,5 тыс. кв. м путевых стен. Для отделки там используются алюминиевые сотовые панели, которые отличаются друг от друга цветом и размещенными на них изображениями. На самих панелях будут нанесены строки из стихотворений поэта Федора Тютчева.

Помимо этого, на «Тютчевской» продолжается монтаж оборудования. Так, уже установлены четыре эскалатора, завершается технологическое обустройство тягово-понизительной подстанции, рассказал гендиректор инжинирингового холдинга «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.

По плану столичных властей, Троицкая линия будет запущена в два этапа — открытие первого участка длиной 11 станций должно состояться уже в 2024 году. Он свяжет станцию «ЗИЛ» со станцией «Коммунарка», где будет оборудован переход на Сокольническую линию. Далее, до конца 2020-х годов, планируется продлить Троицкую линию (получившую на карте изумрудный цвет) в сторону города Троицка.