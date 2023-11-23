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Политика ,  
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Адвокаты Митволя добились возвращения дела в суд первой инстанции

Дело Олега Митволя вернули в суд первой инстанции для ознакомления с материалами
Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Красноярский краевой суд вернул дело экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, приговоренного к четырем с половиной годам колонии по обвинению в мошенничестве, в суд первой инстанции. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края в социальной сети «ВКонтакте».

Суд рассмотрел в апелляционной инстанции ходатайство Митволя на восстановление его права на ознакомление с материалами уголовного дела, сказано в сообщении. Как пояснили в пресс-службе суда, Митволь и его адвокаты заявили, что времени, предоставленного для ознакомления с делом было недостаточно.

«Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда, совещаясь на месте, постановила отменить постановление Железнодорожного районного суда г. Красноярска об ознакомлении с материалами уголовного дела и вернуть дело в суд первой инстанции для реализации законного права на ознакомление Митволя с материалами дела», — сообщили в суде. В пресс-службе добавили, что на заседании 23 ноября дело по существу не рассматривали.

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«Там подавался ряд жалоб. Одну из жалоб удовлетворили в части нарушения [права] на защиту, связанную с ознакомлением материалами дела и протокола досудебного заседания», — пояснил РБК адвокат Митволя Михаил Шолохов.

Он сообщил, что пока приговор еще не вступил в законную силу, «некто заявил ходатайство об ознакомлении с материалами в части для подачи жалоб, но суд нарушил его право, ограничил». Суд удовлетворил жалобу и вернул дело «для устранения препятствий в рассмотрении по существу», уточнил собеседник.

Таким образом, суд первой инстанции должен вновь рассмотреть вопрос о времени ознакомления с делом, пишет «РИА Новости». После этого защита вернется в вышестоящий суд с апелляционной жалобой на сам приговор, заявили агентству в суде.

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Уголовное дело против Митволя по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было заведено в мае 2022 года. Ему вменяют хищение 975 млн руб. при проектировании красноярского метрополитена. По версии следствия, основной исполнитель строительства Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («Красноярский ТИСИЗ», Митволь был председателем совета директоров) получил деньги из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.

Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, защита просила назначить ему условный срок. 14 сентября суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы.

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Теги
Олег Митволь мошенничество жалоба Красноярский край новости

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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