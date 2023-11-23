Выставка-форум «Россия» с высоты птичьего полета. Видео

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В ноябре на ВДНХ открылась выставка-форума «Россия». За первые дни ее посетили 450 тыс. человек. На ней покажут достижения России в различных сферах жизни и экономики на 131 экспозиции и 13 экскурсионных маршрутах. Выставка пройдет до 12 апреля 2024 года.