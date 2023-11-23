 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
0 

Выставка-форум «Россия» с высоты птичьего полета. Видео

Появились кадры с высоты птичьего полета над выставкой-форумом «Россия»

Выставка-форум «Россия» с высоты птичьего полета. Видео
Video

В ноябре на ВДНХ открылась выставка-форума «Россия». За первые дни ее посетили 450 тыс. человек. На ней покажут достижения России в различных сферах жизни и экономики на 131 экспозиции и 13 экскурсионных маршрутах. Выставка пройдет до 12 апреля 2024 года.

Что посмотреть на выставке «Россия». Краткий гид по интересным местам
Life
Фото:РИА Новости / Кирилл Зыков

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Выставка «Россия» ВДНХ

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Как устроена выставка «Россия» на ВДНХ. Схема
Общество
Ностальгия, роды и технологии: интересные стенды выставки «Россия»
Общество
Выставку «Россия» за три дня посетили почти 450 тыс. человек
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 ноября
EUR ЦБ: 96,15 (-0,11) Инвестиции, 22 ноя, 17:53 Курс доллара на 23 ноября
USD ЦБ: 88,16 (+0,29) Инвестиции, 22 ноя, 17:53
На заседании правительства Армении выключили свет. Видео Политика, 14:29
Мир вливает миллиарды в цифровую безопасность. Почему это не помогает Pro, 14:28
«Цифра Брокер» принудительно закроет короткие позиции на СПБ Бирже Инвестиции, 14:26
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:23
В Египет прибыл еще один борт МЧС с гуманитарной помощью жителям Газы Политика, 14:19
Почему бизнесу нужно инвестировать в отношения с коренными народами Тренды, 14:18
Не утекай: эксперты обсудили тренды и практики удержания сотрудников Отрасли, 14:17
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Бывшие рестораны McDonald’s в Казахстане сменили название Бизнес, 14:17
Что такое профилактический визит и как сегодня проверяют бизнес РБК и ДПиООС, 14:12
Конкурент Армстронга и чемпион «Тур де Франс» признался в допинге Спорт, 14:11
Центробанк Турции повысил ставку до 40% Инвестиции, 14:09
Адвокаты Митволя добились возвращения дела в суд первой инстанции Политика, 14:07
Аналитики «Альфа-Капитала» назвали топ-10 акций на российском рынке Инвестиции, 14:06
В пир и в мир: искусственный интеллект в логистике и ретейле Национальные проекты, 14:06