В России разрешили штрафовать за езду на несезонных шинах

В России вступил в силу запрет на езду на летней резине зимой и на зимней резине летом. С 1 декабря в России нельзя будет ездить на нешипованных шинах

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С 1 декабря будет запрещена эксплуатация автомобилей, на которых стоят летние шины зимой.

Запрет на езду на летних шинах зимой, а на зимних — летом был введен постановлением правительства от 27 мая. При использовании таких покрышек использовать автомобиль будет запрещено. Штраф за это нарушение составит 500 руб., следует из Кодекса об административных правонарушениях.

С 1 декабря по 1 марта водители обязаны использовать зимнюю резину. В постановлении отмечается, что шины могут быть как шипованные, так и нешипованные. Также штраф в 500 руб. последует, если зимние шины установлены не на всех колесах транспортного средства. При этом автоинспекторы могут штрафовать водителя несколько раз за день, говорил Autonews специалист европейской юридической службы Орест Мацала.

Согласно требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», в России запрещено использовать шипованную резину в летний период. Однако ранее штрафы за это нарушение не были предусмотрены. С 1 сентября 2023-го водителей могут штрафовать за использование шипов противоскольжения в период с июня по август включительно.

В 2020 году Минтранс России назвал невозможным штраф за шины не по сезону из-за высокой доли транзитного транспорта, который пересекает несколько климатических регионов. Теперь несезонные шины приравниваются к неисправностям автомобиля, при которых его эксплуатация запрещена.