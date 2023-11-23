Дептранс Москвы предупредил о пробках вечером 23 ноября

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По прогнозам синоптиков, в столице ожидается небольшой снегопад 23 ноября, а вечером в центре и на МКАД загруженность дорог может достичь 8 баллов, сообщил дептранс Москвы.

23 ноября на погоду в столице окажет влияние приближающийся с запада теплый атмосферный фронт, из-за чего пойдет небольшой снег. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram. Температура воздуха в городе — от -8 до -6 градусов. В Подмосковье она достигнет -10.

Дептранс призывает водителей быть внимательными за рулем и рекомендует воспользоваться городским транспортом.

Департамент транспорта также предупредил о строительных работах на Волгоградском проспекте 46, на обоих направлениях Тульской эстакады и на 14-м километре МКАД. Изменено расписание движения поездов на Белорусском и Савеловском D1. В сообщении также говорится о закрытии сезона велосипедов и самокатов.