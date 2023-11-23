Ефимов рассказал о планах по редевелопменту участка в Научном проезде
В столичную программу комплексного развития территорий (КРТ) вошел крупный участок в районе Черемушки по адресу Научный проезд, владение 11А. Территория площадью почти 5 га станет стартовой площадкой для возведения квартала современных жилых домов по программе реновации. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Проект решения по данному участку опубликован на сайте столичной мэрии.
В данный момент территория по этому адресу занята полузаброшенными гаражами и, с точки зрения московских властей, используется неэффективно. Вместе с тем участок находится в шаговой доступности от важного пересадочного узла — станций метро «Калужская» оранжевой линии и «Воронцовская» Большой кольцевой линии метро. Рядом находятся ДК, торговый центр, вылетная магистраль (Профсоюзная улица) и прочая инфраструктура.
По словам представителей московской мэрии, на этом участке планируется возвести 172 тыс. кв. м жилья по программе реновации, а также офис муниципальной управляющей компании ГБУ «Жилищник». Придомовые территории планируется благоустроить и озеленить, разместить парковки, спортивные и детские площадки, а также зоны отдыха. Ожидается, что в новые дома переедут около 6 тыс. бывших жильцов сносимых «хрущевок».
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