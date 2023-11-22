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Общество ,  
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Умер украинский актер из фильма «Битва за Севастополь» Крыжановский

В Киеве умер актер из фильма «Битва за Севастополь» Александр Крыжановский
Александр Крыжановский
Александр Крыжановский (Фото: Киевтелефильм)

Украинский актер Александр Крыжановский, известный по роли секретаря Элеоноры Рузвельт в российском фильме «Битва за Севастополь», умер в Киеве в возрасте 66 лет.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского академического театра на Печерске в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня мы осиротели… Наш Александр Владимирович умер. Что касается прощания, сообщим чуть позже», — говорится в сообщении театра, где Крыжановский занимал должность художественного руководителя.

Смерть Крыжановского также подтвердил его сын Владимир. По его словам, актер умер от «инфаркта и сопутствующих осложнений», передает ТСН.

«Прощание состоится в ближайшие дни в месте, которому он посвятил последние 25 лет своей жизни — в Театре на Печерске. Дату и время сообщим позже», — добавил сын актера.

Крыжановский родился 13 октября 1957 года в Киеве. Он был заслуженным артистом Украины. Кроме фильма «Битва за Севастополь» (украинское название — «Несокрушимая»), актер также снимался в сериалах «Возвращение Мухтара», «Мажор», «Нюхач-2».

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Теги
актер Украина «Битва за Севастополь»

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*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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