РЖД начали проверку после столкновения поездов под Ульяновском
РЖД проводят проверку в связи со столкновением пассажирского поезда и маневрового локомотива, сообщает пресс-служба компании в телеграм-канале.
«РЖД проводят внутреннюю проверку по факту грубого нарушения при организации работы станции Бряндино, в результате которого произошло столкновение пассажирского поезда № 354 Пермь — Адлер с маневровым локомотивом», — говорится в сообщении.
В компании предупредили, что в связи с произошедшим поезд № 354 задерживается для проведения необходимых технических работ. Кроме того, примерно на час задержан пригородный поезд № 6719, следующий из Димитровграда в Ульяновск. «На движение других поездов ситуация не повлияла», — уточнили в РЖД.
Пострадавшим в компании пообещали выплатить страховую компенсацию, взять на себя расходы на лечение, а также начислить баллы по программе «РЖД Бонус» всем пассажирам поезда.
Вечером 22 ноября маневровый локомотив стоял на станции Бряндино, когда в него въехал поезд.
«Машинист [поезда] успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате схода подвижного состава нет», — заявили в пресс-службе РЖД. Причины ЧП выясняются. По данным телеграм-канала Baza, в поезде Адлер — Пермь было 396 пассажиров. Пострадали 25 человек, в том числе один ребенок.
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