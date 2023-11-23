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Город ,  
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Ракова рассказала о работе системы профтестирования школьников Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

С момента запуска этой осенью дополнительной программы профессионального тестирования для учеников 9-х классов московских школ в ней приняли участие уже более 4,5 тыс. ребят. Из них уже свыше 80% после изучения программ выбрали для себя конкретную специальность и будут поступать в столичные колледжи в 2024/2025 учебном году. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Сейчас на рынке труда существует большой запрос на специалистов со средним профессиональным образованием, — добавила Ракова. — Квалифицированные кадры нужны во всех отраслях экономики города: от промышленности и строительства до сферы услуг и индустрии гостеприимства. Поэтому мы запустили дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его окончания».

Тест проводится в центре «Моя карьера», состоит из 20 вопросов по теме профессиональных навыков и предпочтений и занимает около 15 минут времени. Топ-5 сфер занятости, которые чаще всего выпадали ребятам по его итогам, — креативные индустрии, IT-отрасль, образование и социальная сфера, безопасность, гостеприимство и промышленность. По прохождению теста со школьниками проводили беседу специалисты центра «Моя карьера», где рассказывали о перспективах той или иной специальности и даже сообщали, в каких именно колледжах на нее можно выучиться.

В августе 2023 года столичные власти анонсировали трансформацию среднего профессионального образования в Москве. Реформа подразумевает внедрение ряда новых подходов, к примеру: доведение практических занятий до 70% учебного времени, модернизация материально-технической базы колледжей, расширение и углубление сотрудничества с корпорациями как потенциальными работодателями будущих выпускников и так далее.

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Теги
профессиональное образование Москва школьники Анастасия Ракова среднее образование

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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