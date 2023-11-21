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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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Пятая часть россиян заявили, что испытали опыт бездомности

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

20% россиян сталкивались с бездомностью, к таким выводам пришли исследователи НКО «Социальная валидация» по заказу благотворительной организации «Ночлежка». По данным опроса, 20% участников исследования ответили утвердительно на вопрос, приходилось ли им более двух месяцев останавливаться у друзей, в хостелах или гостиницах ввиду отсутствия другого жилья.

По оценке специалистов «Ночлежки», люди, которые долгое время живут у родственников или друзей из-за потери или невозможности приобретения собственного жилья, находятся на грани бездомности. К ним относятся и те, кто испытывает трудности с арендой или оплатой жилья и тратит на это больше половины дохода, делит комнату с посторонними людьми, живет в ветхом или аварийном помещении, а также находится под угрозой выселения или живет с угрозой насилия со стороны сожителя. Дмитрий Рогозин, социолог и директор центра полевых исследований РАНХиГС, который следил за проведением опроса, называет такую форму бездомности латентной, скрытой.

В опросе в конце октября приняли участие 1004 человека старше 18 лет.

  • Риск остаться без жилья в следующем году 7% процентов респондентов оценивают как высокий и 13% как низкий. 72% опрошенных сказали, что такого риска у них нет;
  • У 30% респондентов нет права собственности на жилье — квартиру, апартаменты или дом — в России;
  • 10% респондентов утвердительно ответили на вопрос, ночевали ли они по нескольку дней в нежилых помещениях и на улицах в нетуристических целях;
  • 15% также заявили, что им приходилось жить в ветхом или аварийном жилье;
  • 33% опрошенных сообщили, что за последние два-три года они испытывали трудности при оплате жилья и коммунальных платежей.
  • 75% респондентов считают, что проблему бездомности в России; должны решать государственные службы социальной защиты, 20% — общественные организации или фонды.

В прошлом году испытывали трудности с жильем за последние годы 28% россиян, следовало из опроса ВЦИОМ и «Ночлежки»: из них 6% опрошенных жили у родственников и знакомых, 5% жили в ветхом или аварийном жилье, 1% ночевали в помещениях, не приспособленных для жилья.

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Теги
бездомные россияне

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

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Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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