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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Общество ,  
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«Ъ» узнал о нежелании россиян делиться данными о себе с государством

«Ъ»: половина россиян не хочет делиться личными данными с компаниями и властями
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Половина россиян не готова делиться персональными данными, поскольку уверена: ни государство, ни компании не могут обеспечить необходимую защиту информации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на результаты опросов ВЦИОМа, АНО «Национальные приоритеты» и Координационного центра при правительстве.

Опросы показали: 46% граждан считают, что данные, предоставленные государству, плохо защищены, только 36% уверены в обратном. Треть респондентов (33%) полагают, что государство использует собранные данные для контроля за жизнью людей и подтверждения их личности.

Половина россиян (52%) не готова делиться персональными данными ни с кем и ни для чего. Еще 56% респондентов заявили, что предоставленная коммерческим компаниям информация плохо защищена.

В Минцифры уточнили изданию, что работают над «рядом проектов, связанных с обработкой данных граждан». К 2024 году ведомство планирует отказаться от хранения «чувствительных данных» граждан (биометрия, информация о здоровье, религиозная принадлежность, политические взгляды и др.) и перейти к их загрузке в момент проведения операции или оказания услуги. Кроме того, в Минцифры планируют внедрить методы защищенной обработки данных с использованием шифрования.

В Ассоциации больших данных (входят VK, «Сбер», «МегаФон» и другие) предложили показывать позитивные примеры использования личных данных. Там считают, что недоверие россиян вызвано большим количеством негативных новостей в медиапространстве.

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По данным Роскомнадзора, за 2022 год в России утекло более 667 млн записей с персональными данными — это в 2,67 раза больше по сравнению с 2021 годом.

Одним из наиболее громких случаев нарушения конфиденциальности стала утечка информации о клиентах ретейлера «Вкусвилл». Тогда в Сеть попали номера телефонов (242 тыс. уникальных номеров), адреса электронной почты (231 тыс. уникальных адресов), дата и время заказов, оплаты, доставки (c 5 декабря по 7 декабря), а также последние четыре цифры банковских карт.

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Теги
персональные данные личные данные россияне утечки

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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