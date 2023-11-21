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Город ,  
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Ефимов рассказал о работе нового сервиса «Инвестиционный калькулятор»

Сюжет
Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

На Инвестиционном портале Москвы заработал новый сервис — «Инвестиционный калькулятор». Он призван помочь потенциальному инвестору рассчитать затраты на расширение или создание с нуля промышленного производства. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сервис дает максимально полную картину ожидаемых затрат инвестора — речь идет не только про строительство промышленных сооружений или их капремонт, но также про расходы на ФОТ, закупку оборудования, земельные налоги и так далее. Инструмент доступен только зарегистрированным пользователям Инвестиционного портала Москвы. По словам вице-мэра, при создании сервиса столичные власти детально изучили опыт создания подобных онлайн-порталов в европейских и азиатских мегаполисах.

Среди исходных данных, которые инвестор забивает в систему, могут быть не только данные по числу сотрудников, площади сооружения и требуемому оборудованию, но даже предпочтительное расположение производства в районах и административных округах Москвы. Вместе с итоговым подсчетом «Инвестиционный калькулятор» выдаст информацию о доступных для потенциального инвестора столичных мерах поддержки. «Инвесторы могут напрямую связаться с городскими властями, найти подходящий вид помощи, подать заявки для получения льготы, осмотреть недвижимость, выставленную на торги, и многое другое», — подчеркнул глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

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Теги
льготные займы промышленность портал госуслуг калькулятор Москва Владимир Ефимов

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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