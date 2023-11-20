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Ракова подвела итоги пятого конкурса грантов «Москва — добрый город»

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

По результатам V конкурса грантов «Москва — добрый город» финансовую поддержку от столичных властей на реализацию своих проектов получат 84 некоммерческие организации соцсферы. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, победители конкурса в 2024 году начнут реализацию важных для москвичей и города проектов, на которые столица ежегодно выделяет 400 млн руб. «Таким образом, мы охватим адресной помощью и улучшим качество жизни еще порядка 30 тыс. горожан», — подчеркнула Ракова.

Заммэра сообщила, что в этом году совет из 57 независимых экспертов оценил 393 заявки НКО, для чего потребовалось провести более 1,2 тыс. экспертиз. Каждая пятая организация, подавшая заявку на участие, впервые стала победителем конкурса. Во многом эта статистика улучшилась благодаря возможности обучения в новой круглогодичной Школе развития НКО социальной сферы, которая позволила участникам конкурса улучшить свои проекты и подготовить качественные заявки.

Ежегодный грантовый фонд конкурса составляет 400 млн руб. Победители по решению конкурсной комиссии получают три вида грантов: большие (в размере от 5 млн до 10 млн руб.), средние (от 1 млн до 5 млн руб.) и малые (до 1 млн руб.).

По итогам V конкурса большие гранты получили 36 НКО, которым город выделит 268 млн руб. суммарно, средние гранты на общую сумму 121 млн руб. получат 35 организаций, а малые гранты будут предоставлены 13 проектам в социальной сфере на сумму 11 млн руб.

Отметим, что за предыдущие годы существования конкурса «Москва — добрый город» его победителями стали 464 социально ориентированных НКО, а необходимую адресную помощь получили свыше 80 тыс. горожан.

«Это люди с инвалидностью, многодетные и приемные семьи, дети-сироты и подростки, переживающие кризисный период, горожане старшего поколения, семьи, которым нужна передышка, и многие другие», — уточнила заммэра Ракова.

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Теги
гранты конкурсы социальная сфера Анастасия Ракова Москва
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