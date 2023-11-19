В Мексике начал извергаться вулкан Попокатепетль. Видео

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В Мексике вулкан Попокатепетль выбросил в воздух столб пепла и пара на несколько километров в небо, сообщила газета El Pais.

Извержения с частыми выбросами пара, газа и пепла происходят уже несколько дней. Пепел в частности осел в восточном районе штата Морелос, который граничит со штатом Пуэбла.

Вулкан Попокатепетль в Мексике также называют «Дон Гойо». Его высота составляет 5426 м. Он уже извергался в июле: Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий страны зафиксировал 48 выбросов за сутки и два вулканических землетрясения магнитудой 1,3 и 2,1. Тогда пепел выпал в нескольких штатах Мексики.