В Швеции допустили отставание страны в сфере беспилотников
В ходе наращивания вооружений Швеция должна использовать новые технологии и инновации, заявил начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Йохан Эдстрем. Его слова передает SVT.
«В определенных областях есть необходимость быть быстрее, чем мы сегодня. Если мы не достигнем этих новых возможностей достаточно быстро, то мы отстанем», — сказал он.
В докладе, который Эдстрем представил правительству, говорится о необходимости развития в области «воздушной войны», которая включает применение дронов.
Кроме того, в докладе предлагается развивать подразделения ПВО. «Мы видим возросшую потребность в том, чтобы и органы власти имели возможность защитить себя в связи с угрозой, связанной с беспилотниками», — подчеркнул Эдстрем.
Доклад был посвящен «извлеченным урокам» из российской военной операции на Украине.
По мнению представителей шведской армии, российская тактика ведения боя представляет собой «уникальный гибрид» позиционной войны XX века и «стремительного технологического развития вокруг беспилотников и других систем».
Военные полагают, что шведская оборона должна стать более гибкой и экспериментальной, чтобы быть в состоянии противостоять угрозам.
В сентябре правительство Швеции заявило, что хочет увеличить свой оборонный бюджет на 28%. «Мы находимся в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен окончания Второй мировой войны, которая требует от Швеции иметь оборону, способную защитить шведскую территорию», — объяснил министр обороны Пол Йонсон.
Представляя законопроект об обороне на 2024 год, в шведском кабмине заявили, что военные расходы увеличатся в общей сложности на $2,4 млрд.
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