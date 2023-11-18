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Политика ,  
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В Швеции допустили отставание страны в сфере беспилотников

SVT: в Швеции допустили отставание страны от других в сфере беспилотников
192-й механизированный батальон&nbsp;Швеции на снимке с дрона
192-й механизированный батальон Швеции на снимке с дрона (Фото: Mattias Hellgren / Swedish Armed Force)

В ходе наращивания вооружений Швеция должна использовать новые технологии и инновации, заявил начальник отдела совместных операций вооруженных сил Швеции Карл-Йохан Эдстрем. Его слова передает SVT.

«В определенных областях есть необходимость быть быстрее, чем мы сегодня. Если мы не достигнем этих новых возможностей достаточно быстро, то мы отстанем», — сказал он.

В докладе, который Эдстрем представил правительству, говорится о необходимости развития в области «воздушной войны», которая включает применение дронов.

Кроме того, в докладе предлагается развивать подразделения ПВО. «Мы видим возросшую потребность в том, чтобы и органы власти имели возможность защитить себя в связи с угрозой, связанной с беспилотниками», — подчеркнул Эдстрем.

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Фото:Andy Dean / imagebroker.com / Global Look Press

Доклад был посвящен «извлеченным урокам» из российской военной операции на Украине.

По мнению представителей шведской армии, российская тактика ведения боя представляет собой «уникальный гибрид» позиционной войны XX века и «стремительного технологического развития вокруг беспилотников и других систем».

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Военные полагают, что шведская оборона должна стать более гибкой и экспериментальной, чтобы быть в состоянии противостоять угрозам.

В сентябре правительство Швеции заявило, что хочет увеличить свой оборонный бюджет на 28%. «Мы находимся в самой серьезной ситуации с политикой безопасности со времен окончания Второй мировой войны, которая требует от Швеции иметь оборону, способную защитить шведскую территорию», — объяснил министр обороны Пол Йонсон.

Представляя законопроект об обороне на 2024 год, в шведском кабмине заявили, что военные расходы увеличатся в общей сложности на $2,4 млрд.

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Теги
Швеция беспилотники дроны ПВО
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