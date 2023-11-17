«Страна» узнала о массовом отравлении в военно-морском лицее Одессы
В Одессе произошло массовое отравление среди курсантов военно-морского лицея, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
По данным издания, в больницу обратилось 100 курсантов, 76 из них госпитализированы. Предварительно, причиной отравления стали «некачественные продукты питания в столовой морского лицея», рассказал собеседник издания. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм.
Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного является учреждением среднего образования, в него принимают подростков в возрасте от 15 лет.
В сентябре 2023 года 68 курсантов этого лицея также отравились из-за нарушения санитарных норм, сообщила «Страна» со ссылкой на источники.
Тогда возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.
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