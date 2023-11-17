«Страна»: в военно-морском лицее в Одессе произошло массовое отравление

«Страна» узнала о массовом отравлении в военно-морском лицее Одессы

Фото: Cecilia Fabiano / Keystone / Global Look Press

В Одессе произошло массовое отравление среди курсантов военно-морского лицея, сообщает «Страна» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, в больницу обратилось 100 курсантов, 76 из них госпитализированы. Предварительно, причиной отравления стали «некачественные продукты питания в столовой морского лицея», рассказал собеседник издания. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм.

Военно-морской лицей имени вице-адмирала Владимира Бескоровайного является учреждением среднего образования, в него принимают подростков в возрасте от 15 лет.

В сентябре 2023 года 68 курсантов этого лицея также отравились из-за нарушения санитарных норм, сообщила «Страна» со ссылкой на источники.

Тогда возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 325 УК Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.