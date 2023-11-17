Белорусские пограничники показали нарушивших границу поляков. Видео

Белорусские пограничники задержали двух контрабандистов на границе с Польшей

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Белорусские пограничники задержали двоих нарушителей границы, которые пересекли ее на моторной лодке, сообщил пограничный комитет Белоруссии.

Двоих граждан Польши, которые незаконно пересекли границу, поймали на берегу реки Буг в Брестском районе. Задержанных поместили в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы.

На видео, которое опубликовал белорусский погранкомитет, один из задержанных заявил, что они пересекли польско-белорусскую границу в целях контрабанды.

Однако белорусские пограничники не уточнили, какие именно товары и или грузы пытались переправить через границу задержанные.