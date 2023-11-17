Белорусские пограничники показали нарушивших границу поляков. Видео
Белорусские пограничники задержали двоих нарушителей границы, которые пересекли ее на моторной лодке, сообщил пограничный комитет Белоруссии.
Двоих граждан Польши, которые незаконно пересекли границу, поймали на берегу реки Буг в Брестском районе. Задержанных поместили в изолятор временного содержания Брестской пограничной группы.
На видео, которое опубликовал белорусский погранкомитет, один из задержанных заявил, что они пересекли польско-белорусскую границу в целях контрабанды.
Однако белорусские пограничники не уточнили, какие именно товары и или грузы пытались переправить через границу задержанные.
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