Белоусов посетил центр беспилотников в индустриальном парке «Руднево»

Андрей Белоусов (в центре) и Владимир Ефимов (справа) (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО)

В пятницу, 17 ноября, первый вице-премьер правительства России Андрей Белоусов и заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов осмотрели готовый к открытию Центр коллективного пользования для разработчиков беспилотных авиасистем на площадке «Руднево» особой экономической зоны «Технополис Москва».

«На сегодняшний день «Руднево» — крупнейший и по сути модельный научно-производственный центр для всей страны, — подчеркнул Белоусов. — Центры коллективного пользования являются важнейшим элементом в структуре крупных НПЦ, так как доступ к производственной и испытательной инфраструктуре — это ключевой элемент поддержки наших производителей».

«Руднево» — одна из шести площадок ОЭЗ «Технополис Москва», находящаяся на юго-востоке столицы. Кластер специализируется на ряде высокотехнологичных направлений, ключевое из которых — разработка беспилотных авиасистем, для чего в 2023 году там был создан Федеральный центр БАС.

Теперь же для 12 резидентов площадки, работающих в сфере беспилотников, создается Центр коллективного пользования, готовый к открытию до конца текущего года, рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов. «Это — первый подобный центр в стране, он обеспечен необходимым оборудованием для производства отечественных компонентов для выпуска беспилотников, — добавил заммэра. — На его базе предприятия смогут изготавливать до 100% комплектующих, а также проводить НИОКР».

В ходе визита Белоусов и Ефимов посетили производственные комплексы компании «Аэромакс», где выпускаются гражданские беспилотники вертолетного типа, а также оценили образовательную платформу «Кибердром», на которой проходит практическое обучение будущие операторы БАС. «Кибердром» создана совместно столичными властями и Минпромторгом России и размещена в кластере БАС в «Руднево». На ней же проходят и соревнования для будущих операторов дронов — в этом году в них приняли участие 1,5 тыс. человек из 78 российских регионов.