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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Суд в Баку арестовал мужчину за попытку нападения на посольство Израиля

В Баку суд арестовал мужчину за попытку нападения на посольство Израиля
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Баку суд арестовал мужчину за попытку вооруженного нападения на посольство одной из стран, сообщает APA. По данным Ynet, речь идет о посольстве Израиля.

Задержанный М.Х. Гусейнзаде решением суда заключен под стражу на четыре месяца. Его обвиняют в подготовке теракта на почве религиозной ненависти.

Как сообщает APA, в материалах дела говорится, что попытка нападения произошла в ноябре 2023 года, но точной даты агентство не назвало.

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Посольство Израиля&nbsp;в Москве

Вооруженный мужчина «длительное время вел негласное наблюдение, пытался проникнуть в административное здание дипломатического представительства иностранного государства в Азербайджане в Баку с целью совершения террористического акта», цитирует агентство материалы следствия.

По информации Ynet, вооруженного мужчину, «предположительно иранского происхождения», смогли остановить сотрудники азербайджанских служб.

Теги
Азербайджан Израиль посольство
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