Ракова рассказала об обучении столичных врачей работе в цифровых клиниках

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Почти 6,5 тыс. сотрудников четырех столичных стационаров завершили обучение работе в условиях цифровой клиники, которое прошло в кадровом центре столичного депздрава. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, до конца года департамент планирует завершить обучение еще более 3 тыс. сотрудников, которые перейдут на работу преимущественно с цифровой документацией.

«Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы, — подчеркнула Ракова. — Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.В. Вересаева».

Заммэра отметила, что формат цифровой клиники — это не только удобство для пациентов и более высокая скорость оказания помощи, но и новая реальность для медиков. Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, кадровый центр депздрава проводит масштабное обучение по программам, которые разрабатывали совместно со специалистами департамента информационных технологий Москвы и сотрудниками городских стационаров.

При этом медработники, желающие приобрести новые навыки, проходят обучение и непосредственно на своих рабочих местах. В ходе учебы рассматриваются различные аспекты работы в системе и сервисах КИС ЕМИАС, в которой содержится вся необходимая врачу медицинская информация о пациенте и ходе его лечения. В частности, ведение медицинской документации в цифровом виде, работа с мобильными автоматизированными рабочими местами, алгоритмы и протоколы действий при назначении исследований и многое другое.

Процесс обучения охватит всех сотрудников, в том числе и новых, которые будут работать в цифровых условиях, и завершается итоговой аттестацией.

Отметим, что отказ от использования бумажных документов значительно экономит время медицинского и административного персонала больниц. Например, медсестры в зависимости от должности должны заполнять в общей сложности порядка 40 различных журналов, следить за исполнением назначений врача, контролировать расход лекарственных средств и решать много других задач. Перевод всех этих документов и процессов в цифровой формат сокращает временные затраты персонала и таким образом позволяет уделять больше внимания пациенту.

Напомним, что все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медицинские карты в 2022 году, полностью отказавшись от использования их бумажных вариантов.