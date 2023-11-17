 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Ракова рассказала об обучении столичных врачей работе в цифровых клиниках

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Почти 6,5 тыс. сотрудников четырех столичных стационаров завершили обучение работе в условиях цифровой клиники, которое прошло в кадровом центре столичного депздрава. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, до конца года департамент планирует завершить обучение еще более 3 тыс. сотрудников, которые перейдут на работу преимущественно с цифровой документацией.

«Впервые в этом году столичные больницы начали переход на безбумажный формат работы, — подчеркнула Ракова. — Сегодня так уже работают НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и ГКБ имени В.В. Вересаева».

Заммэра отметила, что формат цифровой клиники — это не только удобство для пациентов и более высокая скорость оказания помощи, но и новая реальность для медиков. Чтобы цифровые инструменты работали максимально эффективно, кадровый центр депздрава проводит масштабное обучение по программам, которые разрабатывали совместно со специалистами департамента информационных технологий Москвы и сотрудниками городских стационаров.

При этом медработники, желающие приобрести новые навыки, проходят обучение и непосредственно на своих рабочих местах. В ходе учебы рассматриваются различные аспекты работы в системе и сервисах КИС ЕМИАС, в которой содержится вся необходимая врачу медицинская информация о пациенте и ходе его лечения. В частности, ведение медицинской документации в цифровом виде, работа с мобильными автоматизированными рабочими местами, алгоритмы и протоколы действий при назначении исследований и многое другое.

Процесс обучения охватит всех сотрудников, в том числе и новых, которые будут работать в цифровых условиях, и завершается итоговой аттестацией.

Отметим, что отказ от использования бумажных документов значительно экономит время медицинского и административного персонала больниц. Например, медсестры в зависимости от должности должны заполнять в общей сложности порядка 40 различных журналов, следить за исполнением назначений врача, контролировать расход лекарственных средств и решать много других задач. Перевод всех этих документов и процессов в цифровой формат сокращает временные затраты персонала и таким образом позволяет уделять больше внимания пациенту.

Программа развития РБК Pro Лидерство: первый навык

Напомним, что все детские поликлиники Москвы перешли на электронные медицинские карты в 2022 году, полностью отказавшись от использования их бумажных вариантов.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
инновации в медицине Врачи Москва Анастасия Ракова
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 96,59 (-0,54) Инвестиции, 16 ноя, 16:29 Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 88,95 (-0,51) Инвестиции, 16 ноя, 16:29
В Финляндии назвали условие отказа от закрытия погранпереходов с Россией Политика, 12:33
Лыжи в январе, розы — в мае: чем заняться в Красной Поляне РБК и LADA, 12:30
Чайковская ответила Родниной, назвавшей Гран-при «первенством ЖЭКа» Спорт, 12:28
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн Политика, 12:27
«Базальт СПО» адаптировала ОС «Альт» для процессоров на Loongarch64 Пресс-релиз, 12:24
Bloomberg сравнил ситуацию на рынке фьючерсов на биткоин с пиком 2021-го Крипто, 12:23
Эксперты обсудили конкуренцию и кооперацию на платежном рынке Отрасли, 12:20
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Почему в Москве выбросы загрязняющих веществ в атмосферу снизились на 60% РБК и ДПиООС, 12:19
Пентагон заявил о начале подготовки украинских пилотов к полетам на F-16 Политика, 12:17
Как собрать самого себя по Бодрийяру: какой арт не разочаровывает РБК и СберПервый, 12:07
Как государство справляется с деградацией сферы госзакупок из-за санкций Pro, 12:03
Что такое фальш-камин и как его сделать Недвижимость, 12:00
Как искусственный интеллект помогает в разных отраслях экономики России Национальные проекты, 11:59
Как устроен частный «остров» для ультрахайнетов в Сочи РБК и Breeze Home, 11:55