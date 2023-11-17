Россияне назвали способы борьбы с кибермошенниками

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Самым популярным способом, который используют россияне для защиты от киберугроз, служит использование сложных паролей: так делают 28,8% человек, следует из результатов исследования аналитической компании «EdgeЦентр» (есть у РБК).

Еще 27,4% россиян оплачивают онлайн-заказы отдельной платежной картой, чтобы мошенники не получили доступ к основной карте. Кроме того, для защиты от кибермошеннников 20,8% участников опроса устанавливают определитель номера, 18,7% — периодически меняют пароли, 14% — заклеивают камеру ноутбука.

Исследование проводилось в октябре—ноябре этого года методом онлайн-панели. Участие в нем приняли более 3,5 тыс. респондентов по всей России.

Среди возможных последствий киберпреступлений участники опроса больше всего опасаются хищения средств с личных счетов, так ответили 45,5% респондентов. 23,9% россиян боятся кражи персональных данных, 17% — поломки техники, 16,2% — вмешательства в личную жизнь.

При этом, как показали результаты опроса, чаще всего россияне сталкивались со взломом информационных систем и электронной почты, об этом сообщили 29% опрошенных. Еще 26,5% встречались с потерей доступа к аккаунту и рассылкой спама от их имени.

В прошлом году число выявленных кибермошенников выросло на 45% по сравнению с 2021-м. В частности, правоохранительные органы установили около 10 тыс. лиц, которые совершали мошенничества в интернете либо по мобильной связи, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Причем число краж с банковских карт сократилось на 28%, а количество мошенничеств с электронными денежными средствами выросло на 4,4%.