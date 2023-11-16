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Охранник Эрдогана нейтрализовал севшую на плечо президента осу. Видео
Телохранитель Эрдогана смахнул и убил севшую на плечо президента осу
Телохранитель президента Турции Реджепа Эрдогана «нейтрализовал» осу, которая села на плечо лидера во время выступления в парламенте страны.
Инцидент попал на видео. Судя по записи, Эрдоган даже не заметил, что произошло. Охранник смахнул насекомое с плеча президента и раздавил осу ногой.
Президенту Турции не пришлось прерывать свое выступление, в котором он в очередной раз выступил с резкой критикой действий Израиля в секторе Газа.
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