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Политика ,  
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Охранник Эрдогана нейтрализовал севшую на плечо президента осу. Видео

Телохранитель Эрдогана смахнул и убил севшую на плечо президента осу

Охранник Эрдогана нейтрализовал севшую на плечо президента осу. Видео
Video

Телохранитель президента Турции Реджепа Эрдогана «нейтрализовал» осу, которая села на плечо лидера во время выступления в парламенте страны.

Инцидент попал на видео. Судя по записи, Эрдоган даже не заметил, что произошло. Охранник смахнул насекомое с плеча президента и раздавил осу ногой.

Президенту Турции не пришлось прерывать свое выступление, в котором он в очередной раз выступил с резкой критикой действий Израиля в секторе Газа.

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Реджеп Тайип Эрдоган парламент телохранитель
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